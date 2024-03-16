В Подмосковье подвели итоги второго дня голосования на президентских выборах. По словам первого зампреда Общественной палаты региона Татьяны Дмитриевой, в субботу сотрудники центра общественного наблюдения 369 раз обратились в УИКи и ТИКи для уточнения информации.

Всего за день в центр поступило 311 обращений о потенциальных нарушениях. Из них 92 подтвердились, 56 удалось устранить, остальные находятся в работе. Чаще всего нарушения были связаны с техническими моментами.

«Например, когда люди на госуслугах не отследили адрес своего УИКа, и возникает путаница, приходят по старым адресам. Также у нас было 29 звонков на горячую линию, шесть из которых были адресованы в «Службу заботы», они отработаны ОПМО», - добавила Дмитриева.

Член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова рассказала, что более 90% жителей региона, зарегистрировавшихся на дистанционное голосование, уже сделали свой выбор. Наиболее загруженным днем стала пятница, когда онлайн проголосовали свыше 68% избирателей. Основной итог по ДЭГ будет определен после восьми часов вечера воскресенья.

Член ОПМО Сергей Щетинин отметил, что день прошел штатно.