В Подмосковье подвели итоги второго дня голосования
Фото: [t.me/Elections_MO]
В Подмосковье подвели итоги второго дня голосования на президентских выборах. По словам первого зампреда Общественной палаты региона Татьяны Дмитриевой, в субботу сотрудники центра общественного наблюдения 369 раз обратились в УИКи и ТИКи для уточнения информации.
Всего за день в центр поступило 311 обращений о потенциальных нарушениях. Из них 92 подтвердились, 56 удалось устранить, остальные находятся в работе. Чаще всего нарушения были связаны с техническими моментами.
«Например, когда люди на госуслугах не отследили адрес своего УИКа, и возникает путаница, приходят по старым адресам. Также у нас было 29 звонков на горячую линию, шесть из которых были адресованы в «Службу заботы», они отработаны ОПМО», - добавила Дмитриева.
Член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова рассказала, что более 90% жителей региона, зарегистрировавшихся на дистанционное голосование, уже сделали свой выбор. Наиболее загруженным днем стала пятница, когда онлайн проголосовали свыше 68% избирателей. Основной итог по ДЭГ будет определен после восьми часов вечера воскресенья.
Член ОПМО Сергей Щетинин отметил, что день прошел штатно.
«Было выявлено пятьдесят небольших технических шероховатостей, которые оперативно устранялись. Крупных нарушений не выявлено», - сообщил он.