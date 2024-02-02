В Подмосковье представили форму для информаторов на выборах

Московская областная Избирательная комиссия представила форму для информаторов, которые будут работать на президентских выборах в Подмосковье.

Как рассказала председатель УИК №4119 Химок Екатерина Ногай, был организован визит на предприятие, где шьется форма для информаторов. По ее словам, форма очень удобная, в том числе есть вместительные сумки для документов и планшета.

Информаторы в Подмосковье будут одеты в специальные куртки синего и белого цветов. На одежде должен присутствовать логотип избирательной кампании. Также в комплект входят сумки через плечо.

Адресное информирование избирателей пройдет в области с 17 февраля по 7 марта. В работе будут задействованы свыше 15 тысяч представителей участковых избирательных комиссий.