В Подмосковье продолжаются активные работы по борьбе с борщевиком

На сегодняшний день в рамках первого этапа в Подмосковье обработано уже более десяти с половиной тысяч гектаров земли, что составляет 44% от общего плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты проводят комплексные мероприятия, которые включают выкапывание корней, механическую обрезку и применение химических препаратов. Кроме того, проводятся профилактические меры, такие как обязательное обработка участков перед посадкой новых растений.

Примечательно, что лидерами по обработке территорий стали Клин (1971,1 га), Талдом (1115,7 га) и Егорьевск (924,7 га). Все работы выполняются в два этапа: с начала мая до конца июня и со второй половины июня до конца июля.

Напоминаем, что жители региона могут сообщить о случаях произрастания борщевика Сосновского на портале «Добродел». После получения обращения муниципалитет обрабатывает землю, если она находится в его собственности, независимо от того, проводилась ли обработка ранее.