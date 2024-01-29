В Подмосковье продолжат строить и модернизировать почтовые отделения

Почта России планирует до конца этого года полностью обновить четырнадцать почтовых офисов и построить четыре современных модульных отделения в Подмосковье.

В четырнадцати почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, установят новую мебель и современную технику, появятся «уголки здоровья». Жители Московской области смогут получить все почтовые и финансовые услуги в современных и комфортных условиях.

«Почта России — компания с особой социальной миссией, нам важно, чтобы каждый житель мог получать все услуги качественно и в комфортных условиях. Быстровозводимые почтовые отделения — хорошая альтернатива для небольших населенных пунктов», — рассказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.

Ожидается, что первые отделения такого формата будут построены в деревне Морозово Раменского городского округа и в селе Жаворонки Одинцовского городского округа. Новые модульные строения возведут по технологии быстровозводимой конструкции, они появятся вместо устаревших зданий, где ранее располагались отделения.