В Подмосковье проходит цикл мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

Юнармейцы и просто подмосковные школьники в неформальной обстановке встречаются с Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза, Героями Труда, кавалерами Ордена Мужества в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«На данный момент Юнармия — это самое многочисленное движение у нас в Подмосковье. В регионе функционирует 60 местных отделений, более 1100 отрядов — это почти 53 тысячи юнармейцев. Их отличает особая сплоченность, трепетное отношение к истории. Поэтому „Диалоги с героями“, где они встречаются и общаются с защитниками Родины, настоящими патриотами, особенно увлекают ребят», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Следующая подобная встреча пройдет в Домодедово — юнармейцы встретятся с одним из создателей ракетно-космического комплекса СССР Алексеем Макарычевым.

Так, в рамках проекта дети уже встретились с Марией Юрьевной Водопьяновой — внучкой участника легендарной операции по спасению из ледяного плена в водах Чукотского моря экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин», Героя Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова, с космонавтом Еленой Владимировной Кондаковой и бывшей несовершеннолетней узницей немецкого концлагеря Марией Андреевной Поваровой.

«Подобные встречи важны, потому что мы говорим о героях, которые служат наглядным примером для молодежи. Как жить и к чему стремиться. У дедушки была мечта, и он ее достиг. Надо идти к мечте, идти и делать все, чтобы мечта осуществилась. И надо быть добрым, отзывчивым, неравнодушным», — поделилась впечатлениями Мария Водопьянова.

После встреч в рамках проекта «Диалоги с Героями» ребята могут проверить свои знания в образовательно-развлекательной игре, разработанной специально для участников мероприятия. Ребята отвечают на вопросы в области истории и географии Московской области, обычаев народов России, а также демонстрируют эрудицию в основах военного дела. Победителей награждают памятными призами.