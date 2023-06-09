Ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец» пройдет в Подмосковье

В следующую субботу в подмосковных Луховицах в парке имени И. Г. Воробьева пройдет ежегодный праздник «Луховицкого огурца», сообщили в областном Минсельхозпроде.

Местных жителей и гостей региона ждут выставки-продажи продукции, представления, мастер-классы, дегустация плова и не только. Глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов также добавил, что посетители смогут попробовать огурцы в различных видах, в соленом, маринованном и так далее.

Кроме того, в рамках фестиваля огурцы засолят в «Бочке дружбы», которая будет храниться в течение года. Ее откроют на следующем фестивале, уточнили в ведомстве.

*Возрастное ограничение 3+