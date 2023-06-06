Операторы колл-центра в Подмосковье приняли свыше пяти тысяч звонков по вопросам безнадзорных собак с начала года

Сотрудники колл-центра в Подмосковье продолжают принимать звонки по вопросам безнадзорных собак от граждан, с начала года поступило уже порядка пяти тысяч обращений. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Обратиться в колл-центр можно по телефону 8 (800) 550-65-22 и через систему 112. В министерстве отметили, что в регионе действует программа ОСВВ, которая направлена на контроль и регулирование численности животных. В рамках ее реализации специалисты отлавливают собаку, стерилизуют и вакцинируют ее, а после — отпускают.

Зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство, отметил, что животные с бирками на ушах уже прошли такую программу. По его словам, эти собаки уже стоят на учете, поэтому сообщать о них дополнительно не требуется.