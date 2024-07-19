В Подмосковье сократили срок оказания услуги по присвоению адреса объекту недвижимости

В Подмосковье сократили срок оказания услуги по присвоению или аннулированию адреса объекта недвижимости. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, теперь услуга оказывается не за десять, а за шесть рабочих дней. Также заявитель получает в электронном виде выписку из государственного адресного реестра.

Услуга по присвоению адреса — одна из самых востребованных в строительной сфере в регионе. С января в области объектам недвижимости было присвоено более 88 тысяч адресов. Большинство из них — почти 76 тысяч — были присвоены частным домам и дачам.

Двенадцать с половиной тысяч адресов за шесть месяцев были присвоены объектам нежилого назначения.

Больше всего адресов было присвоено в Раменском, Истре и Домодедово — 6,7 тысячи, 6,1 тысячи, 4,7 тысячи соответственно.