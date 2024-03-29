В Подмосковье стартовал конкурс на лучший дизайн карты «Стрелка», приуроченный к Году семьи в России

АО «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявляет конкурс среди жителей региона на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», посвященный Году семьи.

Ожидается, что творческий конкурс на новый дизайн «Стрелки» поможет не только проявить свои таланты, но и сплотит семью, когда они будут придумывать идею. А победителей определят с помощью голосования на портале «Добродел».

«Семья дарит любовь, поддержку и уверенность в себе. Основная идея нашего творческого конкурса — раскрыть понятие „семья“. Например, авторы могут изобразить семейные традиции, ценности и праздники, досуг, семейный отдых и т. д. Возрастных ограничений для авторов нет. От каждого участника принимается один макет», — прокомментировало ведомство.

Победители получат подарки от организаторов конкурса, а их работы появятся на лимитированной серии карты «Стрелка». О сроках проведения голосования на портале «Добродел» Мострансавто сообщит на сайте компании и в официальной группе в социальной сети.