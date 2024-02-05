В Подмосковье стартовала подготовка к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Подмосковье приближается региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Время возможностей». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Ожидается, что на площадках ярмарки трудоустройства соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Также можно будет получить исчерпывающую информацию о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Напоминаем, что в прошлом году во Всероссийской ярмарке трудоустройства приняли участие около семнадцати тысяч жителей Московской области, а более семисот пятидесяти работодателей представили более шестнадцати тысяч вакансий.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что по итогам двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства Московская область вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации по трудоустройству.