В Подмосковье теперь можно согласовать схемы транспортного обслуживания территорий за 10 дней

В Подмосковье на региональном портале госуслуг сократили срок согласования схем транспортного обслуживания территорий. Так, теперь данная онлайн-услуга предоставляется за 10 рабочих дней вместо двух недель. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы. Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что это делает легче процесс подготовки документации для заявителя и позволяет сократить срок оказания услуги.

Отмечается, что схема транспортного обслуживания территории — это план, который показывает, как будут обслуживать жителей данной местности общественным транспортом с учетом изменения градостроительной инфраструктуры. Она позволяет предусмотреть мероприятия по строительству новых дорог или реконструкции существующих в районах перспективных жилых застроек.

Примечательно, что обратиться за услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Она доступна на региональном портале в разделе «Транспорт» — «Документы».