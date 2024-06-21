В Подмосковье увеличилось число пенсионеров, получающих доплату до 18 тысяч рублей

В Подмосковье увеличилось число пенсионеров, которые получают доплату к пенсии в размере до восемнадцати тысяч рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Так, сейчас число таких жителей составляет почти тридцать три тысячи. Этот показатель с начала года увеличился на тысячу человек.

Доплата назначается неработающим пенсионерам в возрасте от шестидесяти пяти лет, которые проживают в регионе более десяти лет. Важным условием является то, что пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами.

Подать заявку на получение льготы можно на подмосковном портале госуслуг по этой ссылке.