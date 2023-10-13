В Подмосковье врачи, получившие бесплатную землю, смогут оформить льготный кредит на строительство дома

В Подмосковье врачи, которые получили бесплатную землю, смогут воспользоваться льготным кредитованием для строительства дома. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Получить землю могут врачи, работающие по 38 специальностям. Всего с начала действия программы медикам в регионе выделили более двух тысяч участков. В этом году осталось обеспечить землей еще 206 специалистов.

Важное условие участия в программе – строительство на выделенном участке дома. На данный момент в области застроено 135 участков. В связи с этим было решено оказать врачам поддержку.

«Поэтому Минимущество проработало вопрос с ведущими банками, провело с ними встречи, и банки отозвались, они готовы предоставить льготные программы ипотечного кредитования для ИЖС», – рассказал замглавы Мособлимущества Геннадий Герасимов.

В ближайшее время в регионе подготовят соответствующий законопроект. Согласно документу, медику после выбора участка нужно будет определиться с банком и застройщиком и заключить договор ипотечного кредитования. Администрация передаст землю в собственность, а банк перечислит денежные средства.