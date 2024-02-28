В Подмосковье заменили 139 устаревших рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов

В Подмосковье в рамках программы по замене устаревшего тяжелого медицинского оборудования заменили уже 139 аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«На эти цели было направлено два с половиной миллиарда рублей», - рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Два новых рентген-аппарата установили в Ногинской больнице: в поликлиниках Старой Купавны и Обухово. Они работают в две смены. Каждый аппарат рассчитан на два рабочих места. Проходить обследование на каждом ежедневно смогут около пятидесяти пациентов.

Обновлению подлежат аналоговые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. К концу года планируется заменить всю устаревшую технику.