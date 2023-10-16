В подмосковной Дубне «моржи» открыли очередной сезон

На городском пляже в наукограде состоялся традиционный заплыв «Дубна. В десятку» в честь открытия нового сезона любителей водного закаливания.

Это соревнование, в названии которого присутствует цифра «10», проводится в десятый месяц года, когда обычно температура воздуха и воды в Волге — плюс десять. К тому же, перед «моржами» стоит задача проплыть за десять минут максимально возможную дистанцию. Победительницей среди 50 участников стала Валентина Зеленкевич, преодолевшая 585 метров.

Федерация зимнего плавания Московской области отмечает, что число желающих приехать на уникальный старт в Дубну растет с каждым годом. В нынешнем состязании выступали «моржи» из Москвы, Московской, Архангельской, Иркутской областей.

Участников заплыва поздравил глава округа Максим Тихомиров.