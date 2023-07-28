В подмосковной Дубне наградили участников восстановления исторического монумента

Монумент был установлен к 30-летию победы в Великой Отечественной войне на дамбе Иваньковского водохранилища. Его автор — Юрий Сосин. Именно здесь проходила линия обороны в 1941 году, когда враг рвался к столице. За состоянием памятника следят дубненское отделение Союза десантников России и добровольные помощники.

Недавно была завершена реконструкция монумента. Временно исполняющий полномочия главы Дубны Максим Тихомиров по поручению председателя Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» генерала-полковника Валерия Востротина вручил награды волонтерам. Председатель попечительского совета памятника «ДОТ» Тимур Карягин награжден медалью Минобороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Такой же награды удостоены Иван Василенко и Иван Рыбаков. Большая группа дубненцев отмечена медалью «20 лет Союзу десантников России» и Благодарностью Союза десантников России.