В подмосковной Дубне обсудили работу общественного транспорта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров совместно с представителями администрации организовал встречу на вокзале «Большая Волга», где вместе с дубненцами, представителями Минтранса Подмосковья и «Мострансавто» обсудили существующие проблемы работы общественного транспорта.
«Диалог был непростым. Говорили и о необходимости создания базы в Дубне, и о замене автобусов средней вместимости на большую», - отметил в своих социальных сетях Максим Тихомиров.
Отмечается, что в ходе встречи много жалоб прозвучало по маршруту автобуса №11: не соблюдается расписание, в переполненные салоны иногда даже невозможно зайти.
Также сотрудники компаний ОЭЗ «Дубна» пожаловались на частые опоздания на работу. Ведь иногда автобусы №13 и №17 вообще не приходят, что в конечном счете влияет и на экономику предприятий.
«Вопросы все важные и однозначно должны быть решены. Будем работать с коллегами, чтобы исключить в будущем такие ситуации», - подвел итоги встречи глава муниципалитетов.