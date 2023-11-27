В подмосковной Дубне обсудили работу общественного транспорта

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров совместно с представителями администрации организовал встречу на вокзале «Большая Волга», где вместе с дубненцами, представителями Минтранса Подмосковья и «Мострансавто» обсудили существующие проблемы работы общественного транспорта.

«Диалог был непростым. Говорили и о необходимости создания базы в Дубне, и о замене автобусов средней вместимости на большую», - отметил в своих социальных сетях Максим Тихомиров.

Отмечается, что в ходе встречи много жалоб прозвучало по маршруту автобуса №11: не соблюдается расписание, в переполненные салоны иногда даже невозможно зайти.

Также сотрудники компаний ОЭЗ «Дубна» пожаловались на частые опоздания на работу. Ведь иногда автобусы №13 и №17 вообще не приходят, что в конечном счете влияет и на экономику предприятий.