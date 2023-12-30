В подмосковной Дубне основали бренд аксессуаров для помощи пожилым людям

«В настоящее время пенсионерам довольно тяжело получать достойную зарплату, пенсии тоже маленькие: это не дает развиваться и жить хорошо в таком возрасте. Наша работа заключается в том, чтобы дать людям почувствовать себя нужными и получить дополнительный заработок за счет вязки изделий», — раскрывает смысл бренда Димитар Цафута.

Отмечается, что в первую очередь ребята предложили вязать для бренда своим родственникам — сейчас вязкой занимаются два мастера. Одна из них — бабушка Димитара, Любовь Красилова. Она призналась, что вязала с 9 лет и всю жизнь: до сих пор в ее руках почти все время крючок или спицы.

За счет названия основатели бренда отдают дань уважения месту, в котором родились: нуклон — частица атомного ядра, а Дубна — наукоград, где занимаются ядерной физикой. В основном продукция «Нуклона» продается через социальные сети и маркетплейсы, но на маркетах, по мнению создателей, выставлять товары намного удобнее: помогает сарафанное радио и более живая обратная связь.

«Мы существуем как „Нуклон“ всего пару месяцев, и, я надеюсь, нас ждет много крутого и интересного. Мы в себе уверены, потому что делаем актуальные и в целом милые вещи. Большую роль играет акцент на том, что мы идем в благотворительность. Людям нравится покупать базовые вещи, за счет которых можно сделать доброе дело», — поделилась Тамара Мурзина.

Помимо вязаных вещей в товарной линейке бренда есть свечи — их варит Тамара. Свечи из более безопасного соевого воска пахнут кашемиром и шелком: как говорят ребята, запах напоминает дом бабушки, отдает чем-то очень теплым и родным.