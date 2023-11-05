В подмосковной Дубне отметили работников предприятия систем энергоснабжения

Общество
пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]

Резидент Особой экономической зоны «Дубна» компания «Технокомплект» разрабатывает и производит системы бесперебойного энергоснабжения.

В преддверии Дня народного единства на предприятии побывал с рабочим визитом глава городского округа Максим Тихомиров. За эффективную работу он вручил почетные грамоты передовикам.

В ходе живого общения руководителя муниципалитета с работниками разговор зашел не только об успехах. Были также затронуты проблемные городские моменты. В частности, обсудили ситуацию с недостроем в «Ривер-клабе», отсутствием освещения на Новом шоссе и другие.

«Поступила просьба улучшить транспортное сообщение с правобережной площадкой Особой экономической зоны, чтобы людям можно было быстрее добираться до места работы. Взял этот вопрос на контроль, обсудим ситуацию с коллегами», — отметил Максим Тихомиров.

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