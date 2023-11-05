В подмосковной Дубне отметили работников предприятия систем энергоснабжения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Резидент Особой экономической зоны «Дубна» компания «Технокомплект» разрабатывает и производит системы бесперебойного энергоснабжения.
В преддверии Дня народного единства на предприятии побывал с рабочим визитом глава городского округа Максим Тихомиров. За эффективную работу он вручил почетные грамоты передовикам.
В ходе живого общения руководителя муниципалитета с работниками разговор зашел не только об успехах. Были также затронуты проблемные городские моменты. В частности, обсудили ситуацию с недостроем в «Ривер-клабе», отсутствием освещения на Новом шоссе и другие.
«Поступила просьба улучшить транспортное сообщение с правобережной площадкой Особой экономической зоны, чтобы людям можно было быстрее добираться до места работы. Взял этот вопрос на контроль, обсудим ситуацию с коллегами», — отметил Максим Тихомиров.