В подмосковной Дубне отметили работников предприятия систем энергоснабжения

В преддверии Дня народного единства на предприятии побывал с рабочим визитом глава городского округа Максим Тихомиров. За эффективную работу он вручил почетные грамоты передовикам.

В ходе живого общения руководителя муниципалитета с работниками разговор зашел не только об успехах. Были также затронуты проблемные городские моменты. В частности, обсудили ситуацию с недостроем в «Ривер-клабе», отсутствием освещения на Новом шоссе и другие.