В подмосковной Дубне по президентской программе отремонтируют старейшую школу

Здание, построенное в 1937 году, будет приведено в порядок в рамках специальной президентской программы. В ближайшее время будет определен подрядчик, который должен сдать объект к новому учебному году.

Как отмечает глава городского округа Максим Тихомиров, тема предстоящего события обсуждена на расширенном родительском собрании. По его словам, были затронуты ключевые вопросы обучения и питания детей на период ремонта в других учебных заведениях. Есть четкое понимание, как все это будет происходить, и у родителей не должно быть причин для волнения.