В подмосковной Дубне подписано соглашение о сотрудничестве с Ираном

Визит представителей иранской Организации Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» в Особую экономическую зону «Дубна» увенчался подписанием полноценного Меморандума о сотрудничестве.

Стороны договорились тесно взаимодействовать по широкому спектру тем. Это касается резидентов, оказания поддержки компаниям обеих стран, созданию партнерских предприятий, масштабных исследований в разных сферах. Кроме того, новый импульс для развития получат туристическая отрасль, логистика, выставки и практические семинары.

Документ подписали заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и член совета директоров, глава Организации Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» Акбар Ниази.

Как отметили эксперты, один из будущих перспективных проектов сотрудничества уже рассмотрен по ходу визита гостей.