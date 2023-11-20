В подмосковной Электростали для удобства жителей откроют новый рейсовый маршрут

С сегодняшнего дня начинают курсировать автобусы № 102к. Маршрут выстроен так, чтобы связать две части города, разделенного железной дорогой. Он проляжет от одной конечной точки Электростали до другой. Для жителей двух улиц (Горького, Красная) и работников нескольких предприятий, расположенных в Строительном переулке и на проезде Энергетиков, маршрут должен стать очень удобным. Первый месяц решено запустить его в тестовом режиме, чтобы четко определить поток пассажиров, нагрузку и составить расписание движения.