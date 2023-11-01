В подмосковной Электростали идет активная реконструкция центральной площади

Ярко и празднично отметили в Электростали окончание первого этапа реконструкции главной городской площади.

В администрацию округа неоднократно поступали просьбы от жителей сделать на пруду красивый фонтан, очистить водоем от мусора и тины. Специалисты соответствующих служб проработали архитектурный проект и нашли надежного подрядчика. Город вошел в президентский проект «Формирование комфортной городской среды», а также получил поддержку губернатора Андрея Воробьева.

Реконструкция центра города является сложным и достаточно долгим процессом.

«Спасибо всем, кто приводил территорию в порядок, облагораживал пруд, работал над фонтаном, зоной активного отдыха. Благодаря общим усилиям достигнут результат», — резюмировала глава округа Инна Волкова.

На очереди второй и третий этапы реконструкции.