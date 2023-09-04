В подмосковной Электростали наградили юных участников трудовых отрядов

В Электростали с каждым годом популярнее становится проект «Трудовые отряды главы». В день города глава муниципалитета Инна Волкова наградила самых активных ребят Благодарностями и памятными подарками.

Участники проекта официально оформляются на работу и получают зарплату. Прошедшим летом в отрядах трудились 152 подростка. Рабочая смена длилась 4 часа. Ребята следили за чистотой в общественных местах, убирали дворы от бытового мусора, веток, травы, поваленных деревьев и сухостоя.

Инна Волкова отмечает, что проект, которому уже 18 лет, еще раз доказал свою необходимость и пользу.