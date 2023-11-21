В подмосковной Электростали отметили юбилей знаменитой кинокартины

В Электростали в честь 40-летия знаменитого музыкального фильма «Мы из джаза» устроили интересный вечер.

В Центральной городской библиотеке имени Паустовского собрались любители киноискусства. В гости к ним пожаловал актер, композитор Николай Аверюшкин — исполнитель роли ударника Жоры Рябова. Он напомнил наиболее яркие моменты съемок, на радость публике, спел несколько песен. Большое содействие в проведении творческого вечера оказал киновед, уроженец Электростали Алексей Тремасов.

Музыкальная комедия «Мы из джаза» поставлена в 1983 году режиссером Кареном Шахназаровым. В первый же год проката ее посмотрели 17,1 миллионов зрителей.