В подмосковной Электростали отметили лучших работников торговли

В зале собралось более 30 профессионалов своего дела. Заместитель главы городского округа Светлана Соколова и председатель городского Совета депутатов Олег Мироничев вручили благодарственные письма.

В ходе праздничного мероприятия было также отмечено, что в настоящее время торговля в Электростали активно развивается. Популярность приобретают передвижные точки, и с начала года заключено более 12 договоров на размещение передвижных торговых объектов. В летний период было открыто более десяти кафе. Разнообразным меню они привлекают взрослых и детей. Всего в Электростали насчитывается около полутора тысяч торговых предприятий различного назначения.