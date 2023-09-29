В подмосковной Электростали отметили наградами работников атомной отрасли

В зале собрались передовики производства Машиностроительного завода, ветераны отрасли. С теплыми приветственными словами к ним обратился заместитель главы округа Роман Лавров. Генеральному директору завода Дмитрию Багдатьеву был вручен поздравительный адрес от городской администрации. Отраслевыми наградами отмечены ведущие работники предприятия. После торжественной части с концертной программой выступил вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».

Машиностроительный завод в Электростали был построен в 1917 году и является старейшим в атомной отрасли. Всего в России 400 предприятий аналогичного профиля, где работают более 250 тысяч человек. Продукция атомщиков находит широкое и уникальное применение в космосе, медицине, электронике и других сферах.