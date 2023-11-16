В подмосковной Электростали отметят юбилей фильма «Мы из джаза»

В честь 40-летия выхода на экран музыкальной комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза» в город приедет один из главных героев картины, актер и исполнитель песен Николай Аверюшкин.

В субботу на творческой встрече, которая пройдет в центральной библиотеке округа на проспекте Ленина, он расскажет о наиболее занятных моментах съемок, споет полюбившиеся песни, даст автографы всем желающим и сфотографируется на память.

Организаторы отмечают, что вход на встречу с актером свободный.

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