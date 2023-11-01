В подмосковной Электростали поблагодарили волонтеров за помощь
Фото: [пресс-служба администрации г.о Электросталь]
В Электростали активно работает пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.
Администрация округа поддерживает волонтеров, которые регулярно собирают полезные грузы и отправляют их военнослужащим на передовую. Глава Электростали в неформальной, теплой обстановке встретилась с активистами и в честь Дня добровольца Московской области вручила им от регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций и от себя лично Благодарственные письма.
«Многих добровольцев я хорошо знаю лично. Встречаемся, общаемся, советуемся. Вот буквально на днях через пункт гуманитарной помощи нам поступил запрос на определенное оборудование для бойцов. И с помощью волонтеров, молодежи вопрос был оперативно решен», — подчеркнула Инна Волкова.