В подмосковной Электростали поблагодарили волонтеров за помощь

Администрация округа поддерживает волонтеров, которые регулярно собирают полезные грузы и отправляют их военнослужащим на передовую. Глава Электростали в неформальной, теплой обстановке встретилась с активистами и в честь Дня добровольца Московской области вручила им от регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций и от себя лично Благодарственные письма.

«Многих добровольцев я хорошо знаю лично. Встречаемся, общаемся, советуемся. Вот буквально на днях через пункт гуманитарной помощи нам поступил запрос на определенное оборудование для бойцов. И с помощью волонтеров, молодежи вопрос был оперативно решен», — подчеркнула Инна Волкова.