В подмосковной Электростали продолжается акция в поддержку больных детей

Смысл благородной миссии в том, чтобы поддержать детей, который длительное время находятся на излечении. Сразу в четырех пунктах города до начала зимы принимаются полезные посылки с игрушками, книжками, карандашами, альбомами для раскрасок, небольшие конструкторы. По словам организаторов, главное, чтобы все игрушки были новыми, в упаковке. Таково обязательное требование медиков.

Посылки принимаются в Центре культуры «Досуг» (ул. Западная,1-1А), Культурном центре «Октябрь» (проспект Ленина, 32А), Культурном центре имени Васильева (ул. Карла Маркса, 9), Центральной городской библиотеке имени Паустовского (проспект Ленина, 36). Подробности по телефону: 8 (925) 779-50-75.