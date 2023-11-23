В подмосковной Электростали пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух

В электростальской Центральной городской библиотеке имени Паустовского во вторник состоится отборочный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот».

Это уникальное состязание проводится уже 12 лет. Первое состоялось в Новосибирске и получило огромный общественный резонанс. В настоящее время в чемпионате участвуют взрослые и школьники 14 – 17 лет. Отборочные турниры проходят в более чем 200 городах России и за рубежом. Финальное соревнование традиционно принимает Красная площадь в столице.

Организаторы в Электростали напоминают, что участие в чемпионате бесплатное. Нужно только зарегистрироваться по ссылке: otkroyrot.com/join

Адрес библиотеки имени Паустовского: Электросталь, проспект Ленина, д. 36. Телефон: 8 (496) 574-32-07.

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