В подмосковной Электростали собрали груз для доставки на передовую
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Во время краткосрочной побывки бойцу специальной военной операции из Электростали и его сослуживцу из Калуги волонтеры успели передать в дорогу гуманитарную помощь.
С военными встретилась и глава Электростали Инна Волкова. Она подробно расспросила военных об их службе, поблагодарила и пожелала успешно доставить груз.
Вместе с военнослужащими в зону СВО отправятся теплые вещи, продукты, запчасти для автомобилей, маскировочные сети и другие необходимые предметы.