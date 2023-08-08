В подмосковной Электростали собрали груз для доставки на передовую

Во время краткосрочной побывки бойцу специальной военной операции из Электростали и его сослуживцу из Калуги волонтеры успели передать в дорогу гуманитарную помощь.

С военными встретилась и глава Электростали Инна Волкова. Она подробно расспросила военных об их службе, поблагодарила и пожелала успешно доставить груз.

Вместе с военнослужащими в зону СВО отправятся теплые вещи, продукты, запчасти для автомобилей, маскировочные сети и другие необходимые предметы.