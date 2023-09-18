В подмосковной Электростали состоялся благотворительный концерт в поддержку СВО

Электростальский парк «Восточный» стал местом проведения патриотической акции. Здесь прошли концерт, а также сбор средств и полезных вещей для бойцов специальной военной операции.

На сцене сменяли одна другую хорошо известные в городе рок-группы «Ленивые рабочие», «Меланхолия», «Каберон» и другие. В ходе концерта организаторы рассказывали о неравнодушных людях Электростали, которые с первых дней СВО оказывают поддержку бойцам на передовой, собирая полезные грузы. Вот и на этот раз волонтеры из фонда «Искры добра» принимали денежные средства, продукты длительного хранения, теплую одежду.