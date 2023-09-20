В подмосковной Электростали в один день пройдут сразу две гуманитарные акции

В воскресенье по инициативе благотворительного фонда «Катюша» для создания хорошего настроения пожилым людям состоится сбор варенья (собственного приготовления или покупного). А для бойцов специальной военной операции волонтеры будут принимать полезные вещи и продукты питания. Но и это еще не все. Каждый может сдать любую одежду в хорошем состоянии, обувь, книги, посуду и другую домашнюю утварь. Люди, которые нуждаются во всем этом, могут забрать себе вещи безвозмездно.

Благотворительный фонд под руководством Екатерины Кремневой хорошо известен в Электростали акциями в поддержку военнослужащих, пенсионеров, инвалидов, совместными мероприятиями с Торгово-промышленной палатой города.

24 сентября акции пройдут в Центре культуры «Досуг» (улица Западная, 1 - 1 А).