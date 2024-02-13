В подмосковной Кашире МБУ «Благоустройство» вывезло более 1400 кубометров снега

Общественные пространства, проезды, детские площадки и тротуары очищают, а также делают их безопаснее для жителей округа. Из-за погодных условий дороги стали скользкими, в связи с чем их обрабатывают противогололедными материалами. Все службы были приведены в повышенную готовность.

Администрация г. о. Кашира отмечает, что МБУ «Благоустройство» обслуживает более 500 тысяч кв. м. территории округа. Только за прошлую неделю службы вывезли 1410 кубометров снега, обезопасив и облагородив улицы.

Жителей попросили идти на встречу обслуживающим организациям придомовых территорий. Обычно о предстоящих работах уведомляют, вывешивая соответствующие объявления на подъездах и стендах. Сообщения о предстоящей уборке двора появляются и в домовых чатах. Как правило, людей просят на время отогнать транспорт на другую парковку. Это позволит провести уборку полноценно.