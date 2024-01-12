В подмосковной Кашире наградили спасателей

Глава городского округа Михаил Шувалов сказал о спасателях много теплых слов. Отметил, что работа мужественных людей зачастую связана с риском для собственной жизни. От имени губернатора Московской области Шувалов вручил Благодарственное письмо спасателю Дмитрию Гинчину. Другие сотрудники «Мособлпожспаса» награждены почетными грамотами и благодарностями местного значения.

В праздничном мероприятии также приняли участие депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, начальник территориального управления № 12 учреждения «Мособлпожспас» Андрей Филиппов, военный священник Виталий Коценко.