В подмосковной Кашире открылась выставка картин из бумажной лозы

Поделки изготавливаются из обычной газеты. По словам Веры Карповой, она основательно увлекалась творчеством в пору работы художником на заводе в Ступине. А непосредственно плетением из бумажной лозы занимается седьмой год. Посвящает любимому хобби не менее четырех часов в день. Уверяет, что на пенсии оно поддерживает ее эмоционально.

Вера Ивановна умеет также работать в технике пэчворк, вязать, делать папье-маше и многое другое.