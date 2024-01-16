В подмосковной Кашире подвели итоги конкурса «Счастливое Рождество»

На протяжении 12 лет жители округа Кашира активно принимали участие в конкурсе, в рамках которого дети до 18 лет могут сделать своими руками праздничную открытку.

Нынешний год не стал исключением. В трех возрастных номинациях жителями округа было предоставлено около 200 работ, приуроченных рождественской теме.

Жюри определило победителей в трех разных возрастных категориях. На мероприятии присутствовали также родители и наставники. Всем без исключения было интересно.

Благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец и начальник Управления образования администрации городского округа Кашира Владимир Марухин также присутствовали на мероприятии. Они обратились ко всем участникам с поздравительными словами.

Для вдохновения участникам сначала предложили ознакомиться с работами других ребят. Выставка прошла в фойе Культурно-досугового центра. После ребята приступили к изготовлению открыток, каждая из которых стала произведением искусства.

В разных возрастных категориях I место заняли Никита Рудик, Анна Сахарова и Наталья Борисенко. II место получили следующие участники: представители воскресной школа «Добрая воля», Владимир Бойко и Полина Львова. III место заняли Владимир Баранов, Саша Королева и Оля Петрикеева. Приз Благочинного получили Силана Салимзибарова, Дмитрий Федулов, Александра Сараева, Дарья Каширина.

Учащиеся воскресных школ Каширского благочиния подготовили для присутствующих Рождественскую сказку.