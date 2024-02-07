В подмосковной Кашире прошел обучающий тренинг для педагогов

2 февраля в подмосковной Кашире состоялся обучающий тренинг на тему «Тренинг как ресурс обучения и воспитания», в котором приняли участие специалисты службы психолого-педагогического сопровождения Учебно-методического центра.

На базе Тарасковской школы мероприятие прошло особенно интересно благодаря правильно подобранному формату. Тренинг позволил участникам поделиться мнениями, узнать разные точки зрения. В кабинете чувствовалась особенная атмосфера, в которой каждый мог поделиться теоретическими знаниями и способами их практического применения.

Тема тренинга особенно актуальна для современного образования. К преподавателям выдвигают много требований. В первую очередь — быть яркой личностью, способной пробудить интерес к знаниям. Для этого необходимо не просто преподавать материал, но и проявлять творчество и неординарность.

Эксперты Учебно-методического центра округа Кашира готовы оказывать помощь педагогам в случае возникновения сложных ситуаций.