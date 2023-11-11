В подмосковной Коломне сбит атаковавший конструкторское бюро вражеский беспилотник, звучат взрывы - Mash
Фото: [соцсети]
Жители Коломны сообщают в местных пабликах о звуках взрывов. Как передает Mash, предварительно, работают расчеты противоракетной обороны.
Отмечается, что к настоящему времени ПВО сбит минимум один беспилотник, пытавшийся атаковать находящееся на Окском проспекте конструкторское бюро машиностроения.
«По нашим данным, взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения», - приводится в публикации.
Информации о повреждениях на земле и пострадавших пока не приводится. Минобороны РФ произошедшее не прокомментировало.