В подмосковной Коломне сбит атаковавший конструкторское бюро вражеский беспилотник, звучат взрывы - Mash

Жители Коломны сообщают в местных пабликах о звуках взрывов. Как передает Mash, предварительно, работают расчеты противоракетной обороны.

Отмечается, что к настоящему времени ПВО сбит минимум один беспилотник, пытавшийся атаковать находящееся на Окском проспекте конструкторское бюро машиностроения.

«По нашим данным, взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения», - приводится в публикации.

Информации о повреждениях на земле и пострадавших пока не приводится. Минобороны РФ произошедшее не прокомментировало.