В подмосковной Малаховке обустроят новый парк

В этом году в городском поселение Малаховка в Люберцах проведут благоустройство по программе формирование комфортной городской среды «Летнего Парка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

Отмечается, что основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Площадь разработки проекта составляет чуть более четырех гектаров.

В рамках благоустройства будет построена новая сцена с амфитеатром и необходимыми подсобными помещениями, не нарушая сохранившийся фундамент. Стены «Летнего театра» будут сделаны в виде арт-объекта. Повторение исторических архитектурных элементов фасада в виде легких деревянных конструкций.

Главный вход в парк будет отреставрирован и отделан деревянными ламелями. Территория будет оборудована новыми скамейками, урнами, качелями с навесами и отдельных зон тихого отдыха. На территории будет установлен питьевой фонтанчик.