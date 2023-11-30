В подмосковном Долгопрудном прошла спартакиада бабушек и дедушек

После общей разминки прошли эстафеты, турниры по стрельбе, настольному теннису и дартс. Затем на старт вышли участники секции скандинавской ходьбы. По словам тренера Елены Будко, пока на тренировки приходят 50 человек. Но после этой спартакиады их, несомненно, станет больше. Заниматься ходьбой с лыжными палками на свежем воздухе можно круглый год. Тем более, что посещение секции для пенсионеров бесплатное. Участники спартакиады единодушно поблагодарили организаторов за праздник. Как подчеркнула ветеран труда Светлана Щеколдина, нельзя сидеть дома, если есть возможность заниматься танцами, скандинавской ходьбой, фитнесом и общаться на позитивном фоне.