В подмосковном Домодедове пьяный расстрелял насмерть из ракетницы водителя скорой
Фото: [скриншот с видео]
Житель Домодедово в Московской области задержан полицейскими за убийство из ракетницы водителя скорой помощи, передает Shot.
К настоящему времени уже известно, что трагический инцидент произошел ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково города Домодедово. Там пьяный мужчина повздорил с водителем скорой медицинской помощи. На почве внезапной личной неприязни он достал сигнальный пистолет и расстрелял в упор супостата. От полученных повреждений последний скончался на месте.
«Подозреваемый был задержан и доставлен в следственных отдел», - приводится в публикации.
В настоящее время ведется допрос задержанного. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».