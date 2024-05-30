В подмосковном лагере стартовала первая смена для детей участников СВО

Первая смена для детей участников СВО стартовала в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Первая смена в лагере охватит пятьсот ребят и продлится три недели. В целом в лагере этим летом пройдет шесть смен и отдохнут более трех тысяч детей участников спецоперации со всего региона.

«Мы постараемся, чтобы каждый день в лагере был полон новых впечатлений и открытий», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Для детей в лагере подготовили насыщенную программу, которая включает мастер-классы, спортивные состязания, образовательные мероприятия. Всю территорию учреждения проверили на предмет безопасности.