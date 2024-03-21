В подмосковном Одинцово завершается капитальный ремонт одного из детских садов
Фото: [Мария Шматкова]
В Одинцове завершается капремонт детского сада № 55. Сейчас строительная готовность объекта составляет уже 95 процентов. Как только снег полностью сойдет, то рабочие приступят к благоустройству территории детского сада и обновлению покрытия.
«У нас осталось только завершить работы по благоустройству, это асфальтовое покрытие второго слоя дорог, установить малые формы. Внутренняя отделка детского сада в полном объеме готова, проведем видеонаблюдение и все будет готово. Планируем сдать детский сад в конце апреля», — отметил Вячеслав Бабюк, руководитель строительного объекта ООО «Гарант-Строй».
В отделке использованы материалы отечественного производства. Стены выкрашены в спокойные пастельные оттенки, мебель для игровых комнат сделана из безопасных материалов, очень удобная для малышей.
«Мы полностью заменили фасад, кровлю. Старая крыша пропускала тепло, были большие теплопотери, теперь этого нет и в детском саду очень тепло. Заменили отопление, инженерные сети, снесли перегородки и заменили на новые, где это было необходимо. Проект и цветовое решение мы согласовывали с администрацией города Одинцово», — отметил Вячеслав Бабюк.