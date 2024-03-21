В подмосковном Одинцово завершается капитальный ремонт одного из детских садов

«Мы полностью заменили фасад, кровлю. Старая крыша пропускала тепло, были большие теплопотери, теперь этого нет и в детском саду очень тепло. Заменили отопление, инженерные сети, снесли перегородки и заменили на новые, где это было необходимо. Проект и цветовое решение мы согласовывали с администрацией города Одинцово», — отметил Вячеслав Бабюк.