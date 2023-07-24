В подмосковном Пушкино отремонтируют дворец спорта и водную базу

Особое внимание было уделено дворцу спорта «Пушкино». Во время непогоды здесь сорвана часть кровли. В ходе оперативного совещания на объекте было отмечено, что здание, в котором различными видами спорта занимаются около двух тысяч человек, было возведено уже 16 лет назад. В скором времени тут будет сделан ремонт.

Максим Красноцветов посетил также водно-спортивную базу «Серебрянка», где прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти энтузиаста спорта и организатора Юрия Родионова. В Пушкино, напомним, воспитан известный байдарочник, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 роман Аношкин, который на этом турнире вручал награды лучшим гребцам.

По мнению главы округа, водная база также нуждается в обновлении. Средства для этого изыскиваются по линии народной программы Единой России и проекта «Детский спорт».