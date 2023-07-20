В подмосковную Дубну поступят новые аппараты для гемодиализа

Подмосковный Минздрав оснастит лечебное учреждение сразу шестью новыми аппаратами. Это позволит снизить нагрузку на имеющуюся в наличии технику и повысить качество медицинских услуг. Кроме того, принято решение перебазировать отделение гемодиализа в другое помещение — на место, где ранее размещалась администрация. Тем самым, улучшатся условия для приема больных и работы персонала.

Еще один важный момент. Рядом с новым кабинетом для гемодиализа располагаются реаниматоры и анестезиологи, чья помощь может потребоваться в любую минуту.