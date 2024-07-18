В подмосковных Химках остановил строительство магазина с подземной парковкой

Главное управление государственного строительного надзора Московской области остановило строительство скандального торгового центра в Химках. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что строительство данного магазина стартовало в декабре прошлого года, застройщик ООО «МИЛАР» предоставил полный комплект необходимых документов, в том числе проектную документацию, прошедшую экспертизу в коммерческой экспертной организации.

А уже в июне этого года застройщик приступил к организации стройплощадки, что вызвало резкий негативный отклик жителей данного района. Инспекторы Главгосстройнадзора, выехав на место, установили, что строительство предполагается в непосредственной близости от многоквартирных домов, что вызвало сомнения в корректности проекта и экспертизы

«По результатам исследования проекта были выявлены нарушения проектирования в части санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. Учитывая данный факт, мною даны указания об отмене разрешения на строительство указанного объекта. Строительство будет запрещено и заблокировано», — заявил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В отношении проектировщика будет составлен протокол по статье 9.4 КоАП РФ. А в отношении экспертного учреждения, допустившего некорректные проектные решения, будут направлены в прокуратуру материалы для принятия мер прокурорского реагирования.