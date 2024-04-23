В подмосковных «Ясенках» начали применять новый метод нейрореабилитации для бойцов СВО

Подмосковный центр «Ясенки» начал реализацию межрегиональной программы по нейрореабилитации, разработанной и апробированной учеными-нейрофизиологами и медиками университетской клиники в Казани.

Отмечается, что нейрофизиологи и медики Казанского федерального университета провели в «Ясенках» прием пациентов-колясочников с ранениями позвоночника. Каждому из них специалисты готовят индивидуальную программу, которая будет проводиться в отделении социально-медицинской реабилитации.

Примечательно, что программа включает несколько этапов. Сначала пациент проходит три курса неинвазивной электростимуляции, после чего решается вопрос об имплантации в позвоночник специального чипа.