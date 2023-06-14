Комлесхоз Подмосковья: ягода бессмертия зацвела в лесах региона

В хвойных лесах Подмосковья зацвела брусника, ее сбор начнется примерно в середине августа. Об этом рассказали в областном Комлесхозе.

В комитете уточнили, что брусника — единственная ягода, которая может храниться всю зиму без консервации.

«В наших лесах зацвела лесная брусника, которую раньше в России называли ягода бессмертия или молодор ягода», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Зампред отметил, что перед походом в лес за ягодами важно соблюдать правила, чтобы не заблудиться. Так, нужно взять с собой средства связи, предупредить близких о своем уходе и рассказать, куда вы направляетесь, взять с собой еду и воду. В лесу важно запоминать ориентиры, которые помогут вам вернуться. В этом могут помочь и лавочки-навигаторы, установленные на территории лесов региона.